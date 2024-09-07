İstanbul'da motosiklet tıra çarptı: Sürücü öldü

İstanbul'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Başakşehir'de TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde ilerleyen bir tır arızalandı.
EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIRA ÇARPTI
Arızalanan tırı emniyet şeridine çeken şoför güvenlik önlemlerini alarak yardım beklemeye başladı.
Otoyol üzerinde hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, emniyet şeridindeki tırı fark edemeyerek arkadan çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle Çiçek, TIR’ın altına girdi. TIR şoförünün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Yavuz Selim Çiçek, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri ilk muayenesinde Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
TIR şoförü ifadesini almak için polis merkezine götürülürken motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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