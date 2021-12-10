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    Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada

    Bir otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza anı motosikletli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:22
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    Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada

    İstanbul Sultanbeyli’de cadde üzerinde seyir halinde olan araç sürücüsü önünde seyreden hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı.

    OTOMOBİL KAMYONUN ALTINDA KALDI

    Kaza yapan otomobil park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında kaldı.

    Aracın çarptığı kamyon sürücüsü bir süre daha ilerledi.

    Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada

    CAN KAYBI YOK

    Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken kamyonu sollayan aracın cadde üstündeki durakta bekleyen vatandaşlara çarpmaması faciayı önledi.

    Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada #1

    "OTOMOBİL KAMYONU SOLLAMAYA ÇALIŞTI"

    Yaşanan kazaya ilişkin konuşan Turgut Kerem,"Dışarıdan gelen ses üzerine sokağa çıktık. Otomobil önündeki kamyonu sollamaya çalışmış. Sonra park halindeki kamyonete çarpmış. Kamyon sürücüsü kazayı fark etmeyerek yoluna devam etti. Bir süre sonra olay yerine geri geldi. Yaralı yoktu ama araç sürücüsü genç biraz korkmuştu"diye konuştu.

    KAZA ANI MOTOSİKLETLİ KİŞİ TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

    Öte yandan meydana gelen kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün yaşanan kaza öncesi ve sonrasındaki ifadeleri dikkat çekti.

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