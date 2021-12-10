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Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada

Sultanbeyli’de hatalı sollama kazası kamerada

Bir otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza anı motosikletli tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.