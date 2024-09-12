İstanbul'da motosiklet üzerinde uyuşturucu satışı yaptı Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü, güpegündüz motosiklet üzerinde uyuşturucu satışı yapan zehir tacirini cep telefonuyla görüntüledi. Durumun polise ihbar edilmesiyle şüpheli kısa sürede yakalandı.

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İHA

Zehir tacirleri, gece gündüz demeden vatandaşları zehirlemeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul'da yaşanan olayda, uyuşturucu ticareti anbean kameraya yansıdı.

UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde Muhammet A. isimli şüpheli, sokakta güpegündüz uyuşturucu satışı yaparken çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşın görüntüleri polisle paylaşarak ihbarda bulunması üzerine Asayiş Büro Narko Tim ekipleri, videonun çekildiği sokağı gözlem altına aldı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Sokağa gelen şüpheli Muhammet A.'yı durduran ekipler, arama sonucunda şüphelinin üzerinde paketlenmiş halde bulunan 3 adet 2.75 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirdi.

Şüphelinin yaşadığı çatı katında da arama yapan Asayiş Büro ekipleri, paketlenmiş halde toplamda 5 adet 12,87 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 bin 960 lira nakit para ve bir adet cep telefonu buldu.

SATIN ALANLAR DA GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan görüntülerde uyuşturucu satın alan kişileri de tespit eden Asayiş Büro Narko Tim Ekipleri, Berk I. ve Nur P. K. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerden Muhammet A.'ya Türk Ceza Kanunu 88'inci maddesi Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan, Nur P. K. ve Berk I'ya ise Türk Ceza Kanunu 191'inci maddesi uyuşturucu madde kullanımı suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin güpegündüz sokak ortasındaki uyuşturucu ticareti, çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)