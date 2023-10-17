İHA
İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksiler...
Taksiciler her geçen gün başka bir şekilde haber olmayı başarıyor.
Bagajda motosiklet taşıdı
Son olarak İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Kozyatağı bağlantı yolunda ilginç bir manzara görüntülendi.
Bir ticari taksi, taşımak istediği motosiklet aracına sığmayınca motosikletin ön tarafını aracın bagajına, arka kısmını da yola bırakıp çekerek götürdü.
Otoyolda ilerleyen diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli yük taşıma yöntemi bir aracında telefon kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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