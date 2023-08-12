İstanbul'da motosikletiyle tehlikeli yolculuk yapan sürücü kamerada Tünelde motosikleti ile seyir halinde olan sürücü, ön tekerleğini kaldırarak tehlike saçtı. O anlar, başka bir motosikletli sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Motosiklet sürücüleri tehlike saçmaya devam ediyor. Trafikte sık sık kendi canlarını ve diğer sürücülerin canlarını hiçe sayan motosiklet kullanıcıları, sosyal medyada tepki de çekiyor. Bu kez görüntüler İstanbul'dan. Tek tekerle ilerledi Şişli Bomonti-Dolmabahçe Tüneli’nde motosikletle ilerleyen 4 kişilik bir arkadaş grubu, trafiği ciddi şekilde tehlikeye attı. Sürücülerden birisi motosikletin önünü havaya kaldırarak tek tekerlek gösterisi yaptı. O anları paylaştılar Motosikletin önünü kaldırarak metrelerce giden sürücüyü başka bir motosikletli arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Motosikletli gençlerin tehlike saçtığı o anlar sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Ardından tepkiler de beraberinde geldi.