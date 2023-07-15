İstanbul'da motosikletli gaspçılar 10 bin dolar çaldı Haseki’de döviz bürosundan çıkan yabancı uyruklu Vail Halil'İn 10 bin dolar olan çantasını gaspeden ve kendilerine direnen Halil'i vuran motosikletli gaspçıların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Vail Halil, çantasındaki 10 bin dolar parayla bir döviz bürosundan çıktı.

Çantasındaki 10 bin doları ile cadde üzerinde yürüyen Vail Halil’i motosikletli iki hırsız takip etmeye başladı.

Takip edip gasp ettiler

Fırsat kollayan kimliği belirsiz hırsızlar, Vail Halil’in çantasını alıp kaçmaya çalıştı. Hırsızlar, daha sonra kendilerine direnen Vail Halil’i bacağından vurdu ve çantayı da çalarak kaçtı.

Bu esnada silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde yolda yürüyen Vail Halil’in çantasını motosikletli iki hırsız alıp kaçıyor.

Çantası çalınan Vail Halil ise hırsızların arkasından koşuyor. Olayı gören vatandaşlar ise koşmaya başlıyor.

Hırsızlar, kendilerine direnen Vail Halil’i bacağından vurarak kaçıyor.