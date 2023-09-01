İstanbul'da motosikletli iki kişi sokak ortasında ateş açtı Husumetlisi olduğu iddia edilen adamı kaldırımda konuşurken gören motosikletli 2 kişi, insan yoğunluğunun olduğu bölgede 4 el ateş ederek kayıplara karıştı.

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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olaysız bir gün yok...

Bölgedeki silahlı saldırılar, soygunlar sık sık gündem oluyor.

Bu kez silahlı saldırı olayı yaşandı.

Dün akşam saatlerinde motosikletli iki şahıs, husumetlisi olduğu düşünülen Ülker A.’ya sokak ortasında silahlı saldırı düzenledi.

4 el ateş ettiler

Kaldırımda bir kadınla konuşan Ülker A.’ya 4 el ateş eden saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar yerde kanlar içerisinden yatan adamı bir minibüs ile hastaneye kaldırırken, durum polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık durumu iyi

3 merminin isabet ettiği Ülker A.’nın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polisler olayla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan silahlı saldırı anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Silah seslerini duyunca korktuk gerçekten"

Olay anlarını anlatan bir esnaf, “4 el silah sesi duyduk ve dışarı çıktık. Köşede silahla vurulmuş bir adam vardı. Yaralının bilinci açıktı ve ambulans beklenmeden bir minibüs ile hastaneye götürüldü. Silah seslerini duyunca korktuk gerçekten. Şahıslarda zaten ateş ettikten sonra hemen kaçtılar.” diyerek yaşanan olayı anlattı.