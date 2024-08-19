İstanbul'da motosikletli saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı Bayrampaşa'da bir dükkanın önünde birkaç tur attıktan sonra içerdekilere ateş açan motosikletli şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da uzun süredir iş yerlerine silahlı saldırılar gündeme geliyor.

Bu saldırılara bir yenisi de Bayrampaşa'da eklendi.

Terazidere Mahallesi'nde motosikletli bir şahıs, sokak üzerinde bulunan galeri ofisinin önünde birkaç tur attı.

İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

Kısa süre çevreyi izleyen şüpheli, belinden çıkardığı silahı işyerine doğrultarak 5 el ateş açtı.

O sırada iş yerinde bulunan dükkan sahibi Hakan Demirağ ve arkadaşları panik halinde saklandı.

İşyeri sahibi Hakan Demirağ, saklandığı yerden polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Motosikletli şüpheli şahıs, silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayda ölen yada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

"SİLAH SESLERİNİ DUYUNCA DÜĞÜNDEN GELİYOR SANDIM"

İş yeri sahibi Hakan Demirağ olayın ardından, “Cumartesi akşamı arkadaşlarımla içeride oturuyordum. Daha sonra arka sokakta düğün vardı. Ondan dolayı silah sesleri gelmeye başladı.

Tabii alışkın olmadığım için düğünde atılmış olabileceğini varsaydım. Sonra baktım bizim dükkanın camları dökülüyor. Arkadaşlarıma hemen eğilin dedim. Bende aynı şekilde eğildim. 1-2 dakika çıkamadık. Hemen kolluk kuvvetlerini aradım eğilerek. Hemen geldiler sağ olsun.

"NEDEN YAPILDIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Buradaki görgü tanıkları motosikletli birisi geldi, kasklıydı falan dedi. Ben 46 yaşına geldim, bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. 15 senedir bu mahallede esnafım. 30 senedir de yine Bayrampaşa Otogarı'nda esnafım, bir hasmım yok. Canımıza kastedildi resmen. Tabii kolluk kuvvetleri gereğini yapıyordur.

Biran önce bulunmasını istiyorum, hiçbir şekilde de şikayetimi geri çekmeyeceğim. Çok mağduruz, dükkanımıza giremiyoruz. Benim buraya çocuğum ve eşim de geliyordu. Bir an önce yakalanmasını ve neden yapıldığının da öğrenilmesini istiyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)