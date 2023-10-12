İstanbul'da motosikletli saldırganlar markete kurşun yağdırdı Gece saatlerinde bölgede bulunan bir marketi hedef alan saldırganlar, silahla ateş açtı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olaysız bir gün yok... Dün gece saatlerinde bölgede bir kez daha hareketlilik yaşandı. Saat 01.00 sıralarında motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir markete ateş açtı. Markete kurşun yağdı Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı. Şans eseri yara almayan market çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette detaylı inceleme yaptı. Ekipler çalışma başlattı Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)