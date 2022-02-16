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İstanbul'da motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı

İstanbul'da motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı

Eyüpsultan'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.