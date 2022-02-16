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- İstanbul'da motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı
İstanbul'da motosikletli saldırganlar yufkacıyı ve kahvehaneyi kurşunladı
Eyüpsultan'da, motosikletle gelen iki kişi yufkacı ile kahvehaneyi kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- DHA
- 16.02.2022 - 09:50
- Güncelleme : 16.02.2022 - 10:01
İstanbul Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi, önce İslambey Mahallesi'nde buluna yufkacıya daha sonra ise Düğmeciler Mahallesi'nde bulunan kahvehaneye rastgele ateş açtı.
Yaşanan olay sonrasında 2 şüpheli kayıplara karıştı.
Eyüpsultan Asayiş Büro ekipleri, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
"KORKUMUZDAN AÇAMIYORUZ"
Kahvehane sahibi Aykut Soytürk, "Gördüğünüz gibi kahvemi taradılar. Korkumuzdan kahvemizi açamıyoruz. Çocuğumuz üst katta oturuyor. Nasıl yapacağız bilemiyorum. Ben kahvede temizlik yapıyordum şahısları görmedim. Karşıdaki büfeye gidiyorum, alışveriş yapıyorum, pastaneye gidiyorum. Bir şey olmuş olsa bana yaparlardı herhalde." dedi.