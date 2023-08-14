İstanbul'da müşteri seçen taksicinin ruhsatı askıya alındı Fatih'te aracına almadığı müşterilerin tepkisine sinirlenen ve "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" dediği anlar kameraya yansıyan taksicinin, hem ruhsatı askıya alındı hem de araç trafikten men edildi.

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ensonhaber.com

İstanbul'un taksi ve taksicilerden çektiği çile bitmiyor.

Daha yeni zamlı tarifeye geçen taksici esnafı, uzun zamandır şikayetlere neden olan müşteri ve güzergah seçme huyundan vazgeçmedi.

Son olay Fatih Aksaray’da yaşandı.

Taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı.

Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez"

Müşterilerden biri, en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez." cevabıyla şoke oldu.

O anlar kamerada

Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ruhsat askıya alındı, 10 gün trafikten men

Konunun kamuoyuna yansımasıyla harekete geçen yetkililer, aracı çekiciye aldı...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, görüntülere yansıyan 2 ticari taksiden 34 TEC 28 plakalı sayılı ticari taksi şoförünün Saim T. ve 34 TJK 38 plaka sayılı ticari taksi şoförü Bilal D. olduğu tespit edildi.

Sürücülerden Saim T. ve Bilal D.'nin yolcu seçme eylemleri nedeniyle İBB Tuhim görevlileri ile irtibata geçilerek taksilerin çalışma ruhsatları askıya alınması sağlandı.

Müşteri seçen taksicilere, ruhsatlarının süresi bittiği halde belediye sınırları içinde yolcu taşımalarından dolayı 4 bin 64’er lira olmak üzere toplamda 8 bin 128 lira para cezası uygulandı.

Yapılan işlemlerin ardından 34 TEC 28 ve 34 TJK 38 plakalı taksiler, 10 gün süre ile trafikten men edildi.