İstanbul'da nargile kafeye baskın yapan polis ekipleri 22 kişiye para cezası kesti.

İstanbul Ümraniye'de, kısıtlamaya uymayan 22 kişinin nargile kafede okey oynadıkları ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Karşılarında polisi gören 22 kişi şok geçirdi.

69 BİN LİRA PARA CEZASI

Ümraniye'de bulunan bir kafenin açık olduğu ihbarını alan Dudullu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mekâna baskın için harekete geçti. Açık olan kafenin önüne gelen ekipler, içeride nargile keyifli okey oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı.

Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışırken bazıları saklanmaya çalıştı. Ekipler, mekanda bulunan 22 kişiye 69 bin lira para cezası kesti.

İstanbul'da nargile kafeye baskın yapan polise ilginç teklif VİDEO





POLİSE İLGİNÇ TEKLİF

Mekanda nargile keyifli okey oynayan kişilerden biri, ceza yememek için polis ekiplerini ikna etmeye çalışarak, ”Biz sizi de anlıyoruz, zevkine gelip burayı basmadınız. Biz sana görevini kötüye kullanıyorsun demiyoruz. Ama siz de bu konuda bize yardımcı olun.” diye ekiplere teklifte bulundu.





"KAMERAYI KAPAT AYIP"

Basılan mekanda görüntülenmek istemeyen kişiler ise basın mensuplarına tepki gösterdi. Kendilerinin çekilmemesini isteyen kişiler,”Kamerayı kapatır mısın artık yeter ayıp” diye tepki gösterdi.



