İstanbul’da, Off-Road araçları dereye daldı

Babalar etabını bitirmek üzere Ağva’ya gelen Off-Road Türkiye Grubu, derin sularda ilerledi. Araçlardan biri dar kayalıklarda sıkıştı.

İstanbul’dan yola çıkan 10 kişilik Off-Road Türkiye Grubu, 4 arazi aracıyla Ağva’daki Babalar etabını bitirmek için uzun mücadeleler verdi.

Marşa bastıktan sonra hızla ilerleyen araçlar, yarıya kadar sulara gömüldükleri yolları aştı.

Dar kayalıkların arasından geçmeye çalışan araçlardan biri kayalıklara sıkıştı.

AYAĞI KAYDI

Aracın kurtulması için yardım eden şahıslardan birinin, kaygan zemin nedeni ile ayağı kaydı.

Sakatlanmadan arkadaşının yardımı ile ayağa kalkan şahıs, kaldığı yerden arabayı itmeye çalıştı.

SUYUN İÇİNE DÜŞTÜ

Aracın geçeceği yerin derinliğini hesaplamak isteyen bir kişi ise, dengesini kaybedince buz gibi suyun içine düştü.

Yaşanan bu anların ardından, araçlar teker teker parkuru tamamladı.

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