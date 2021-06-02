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    İstanbul’da, Off-Road araçları dereye daldı

    Babalar etabını bitirmek üzere Ağva’ya gelen Off-Road Türkiye Grubu, derin sularda ilerledi. Araçlardan biri dar kayalıklarda sıkıştı.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 11:30
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    İstanbul’da, Off-Road araçları dereye daldı

    İstanbul’dan yola çıkan 10 kişilik Off-Road Türkiye Grubu, 4 arazi aracıyla Ağva’daki Babalar etabını bitirmek için uzun mücadeleler verdi.

    Marşa bastıktan sonra hızla ilerleyen araçlar, yarıya kadar sulara gömüldükleri yolları aştı.

    Dar kayalıkların arasından geçmeye çalışan araçlardan biri kayalıklara sıkıştı.

    AYAĞI KAYDI

    Aracın kurtulması için yardım eden şahıslardan birinin, kaygan zemin nedeni ile ayağı kaydı.

    Sakatlanmadan arkadaşının yardımı ile ayağa kalkan şahıs, kaldığı yerden arabayı itmeye çalıştı.

    İstanbul’da, Off-Road araçları dereye daldı #1

    SUYUN İÇİNE DÜŞTÜ

    Aracın geçeceği yerin derinliğini hesaplamak isteyen bir kişi ise, dengesini kaybedince buz gibi suyun içine düştü.

    Yaşanan bu anların ardından, araçlar teker teker parkuru tamamladı.

    İstanbul'da off-road araçları dereye daldı VİDEO

    İstanbul’da, Off-Road araçları dereye daldı #2

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