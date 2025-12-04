İstanbul'da oğluna çarpan taksicinin ağabeyini vurdu: Ben sizi rahat ettirir miyim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 ay önce taksi sürücüsü Melih G.'nin çarptığı 43 yaşındaki Eyüp A.'nın oğlu yaralandı.

Mahkeme taksici hakkında beraat kararı verirken, Eyüp A. dün akşam kaza yapan taksicinin ağabeyi Mustafa G.'yi müşteri gibi arayarak kendisini almasını istedi.

TAKSİCİYE TUZAK KURDU

Taksici Mustafa G., arayanın müşteri olduğunu zannederek belirtilen adrese gitti.

İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki silahı taksiciye doğrulttu.

TAKSİCİYİ SİLAHIN KABZASIYLA DARBETTİ

Taksi içerisinde kurusıkı tabancayla ateş eden Eyüp A., silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi darbetti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu emniyete bildirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI: BEN SİZİ RAHAT ETTİRİR MİYİM

Olay yerine gelen polis ekipleri Eyüp A.'yı gözaltına alırken, yaralı taksici ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Eyüp A., "Benim çocuğum köpek yavrusu muydu. Vurdunuz geçtiniz. Mahkeme beraat verdi. Ben sizi rahat ettirir miyim" dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"TAKSİCİ ARKADAŞIMIZI ÖZEL TELEFONLA ÇAĞIRARAK, REHİN ALMIŞTIR"

İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, taksicinin yaralandığı olaya tepki gösterdi ve şöyle konuştu:

Akşam 12-1 arası gece İnegöl Devlet Hastanesi'nde çalışan bir taksicimiz artık gasp mı diyelim, hürriyetten alıkoyma mı diyelim. 5 ay önce yaşanan bir kaza sonucu şahsın oğlunun yaralanması sebebiyle mahkeme sürecinin sonuçlanmasıyla beraat kararı almıştır taksici arkadaşımız.



Fakat karşıki taksiciyi gasbetmeye çalışan, hürriyetinden yoksun bırakmaya çalışan şahıs, özel telefonla çağırarak taksici arkadaşımızı rehin almıştır. Bu nedenle akşam üzücü bir olay yaşadık. Arkadaşımıza silah doğrultarak, kafasına iki sefer silahın kabzasıyla vurarak yaralamıştır.

"ARKADAŞIMIZIN OLAYLA ALAKASI YOKTUR"