İstanbul'da oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı Arnavutköy'de oturdukları evde oğluyla tartışan baba, silahla oğlunun başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Evlat katili olan baba olay yerinden kaçtı.

DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı.

Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi, Baysal Sokak'ta 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşayan M.A. arasında tartışma çıktı.

Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi.

Oğlunu vurup kaçtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş'in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.