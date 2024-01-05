İstanbul'da öğrencilerin olduğu servis aracı kaçırıldı! Şüpheli yakalandı Kadıköy'de sabah saatlerinde okula gitmek üzere seyir haline olan servis sürücüsünün araçtan inmesini fırsat bilen şüpheli, şoför koltuğuna geçerek 10 öğrenci ve bir hostesi kaçırıp, aracı terk ederek kayıplara karıştı.. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı..

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DHA

Yürekleri ağza getiren bir olay Kadıköy'de oldu.

Dün sabah saatlerinde içinde öğrencilerin olduğu öğrenci servisi, bir kişinin hedefi oldu.

Saat 07.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi'nde bir sokakta meydana gelen olayda, Tuzla'da bulunan özel bir okula ait servis aracı, bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra yoluna devam etti.

Öğrencilerin olduğu servisi kaçırdı

Daha sonra bir kişi, servisi durdurarak, şoföre aracın lastiğinde sorun olduğunu söyledi. Daha sonra servis şoförü, aracı kontrol etmek üzere servisten indi. Şüpheli ise içinde ilkokul öğrencileri ve hostesin bulunduğu servis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hostesle öğrencileri indirip devam etti

Şüpheli bir süre sonra, servisteki öğrencileri ve hostesi araçtan indirerek yoluna devam etti. Pendik Dumlupınar Mahallesi'ne gelen şüpheli, servis aracını Uludağ Sokak üzerine park ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa park edilen servis aracında incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Servis, incelemelerin ardından sahibine teslim edildi.

Kaçırılma anları kameraya yansıdı

Okul servisinin kaçırıldığı ve servisi kaçıran kişinin Pendik'te sokakta hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şoför lastiğe bakmak için iniyor"

Sokaktaki sitenin görevlisi Ahmet Tuğ, "Okul servisinin yanında duruyor, lastik patlak diyor. Şoför lastiğe bakmak için iniyor. Şüpheli de içindeki öğrencilerle birlikte aracı kaçırıyor. Bir süre gittikten sonra öğrenci ve hostesi indirip araçla birlikte gidiyor." dedi.

"Öğrencileri indiriyor"

Öğrencinin servise bindiği sitenin görevlisi Ahmet Develioğlu, "Bu apartmanın görevlisiyim, burada oluyor. Çocuk servise bindikten sonra bir vatandaş servisin önünü keserek lastiğin patlak diyor. Şoför de lastiğe bakmaya inince arabayı öğrencilerle birlikte alıp gidiyor. Göztepe civarında öğrencileri ve hostesi indiriyor. Servis aracıyla kaçıyor. Servis bulunmuş da vatandaş yakalandı mı bilmiyorum. Servis beklerken yaya olarak yanından geçmiş. İlkokul servisi Tuzla'daki okula götürecekti. Çok sayıda polis geldi kamera çalışması yaptı.“ diye konuştu.

"İçinde oyuncaklar vardı"

Pendik'te servis aracının park edildiği mahallenin sakini Hasan Yıldırım, "Sabah 8'i çeyrek geçe geldiğimde orada minibüs duruyordu. Çalıntı dediler. İçinde çocukların kulaklıkları, oyuncakları vardı. Park lambaları yanıyordu. Polisler orayı kapatmıştı. Arabayı kaçırmışlar. Binaların oraya şerit çekiyorlardı." diye konuştu.

"Panik yaşadık"

Mahalle esnafı Serhat Demirbaş, "Kalabalık polis grubu vardı. Duyduğumuza göre Göztepe'den bir servis aracı çalınmış çocuklarla beraber kaçırılmış. Servis aracının başında bayağı bir polis vardı. Ondan sonra firar edip gitmiş. Panik yaşadık tabii burada esnaf olduğumuz için. Biz farklı bir şey olduğunu düşündük ama Allah'tan kimsenin canına bir şey gelmemiş." dedi.

Yakalandı

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)