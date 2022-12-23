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    İstanbul'da öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı

    Bir sürücü, kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen öğretmene çarptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan sürücü ile esnaf arasında tartışma çıktı. Sürücü, bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı. 
    • 23.12.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 16:15
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    İstanbul'da öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı

    İstanbul Büyükçekmece'de Mimaroba Mahallesi'nde 21 Aralık Çarşamba günü saat 04.30 sıralarında Enes B. adlı sürücü kontrolündeki otomobille, yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Ş.'ye çarptı.

    Kaza sonucu yaralanan Melek Ş. adlı öğretmenin etrafına çevre esnafı ve sürücü toplandı. Olay yerinden kaçmak isteyen Enes B., kendisine engel olmaya çalışan esnafla tartıştı.

    Önce çarptı sonra bıçakladı

    Kısa sürede büyüyen tartışmada Enes B., bir kişiyi bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

    Yaralı öğretmen ve esnafın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü Enes B. adliyeye sevk edildi.

    İstanbul'da öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı VİDEO

    "Tam yola atladığı sırada genç sürücü bayana vurdu"

    DHA'nın aktardığına göre olaya şahit olan Ersu Şen, "Bir kadın aracını park edip karşı tarafa geçecekti, tam yola atladığı sırada genç sürücü bayana vurdu. Kadın ileri doğru sürüklendi. Kafası kanıyordu zaten. Sonra panik haliyle arkadaş gidecekti herhalde, o sırada bir vatandaş müdahale etti. Müdahale sonrasında bıçakla yaralandı." dedi.

    İstanbul da öğretmene çarptı, kaçarken esnafı bıçakladı #1

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