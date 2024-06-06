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İstanbul'da öğretmene silahlı saldırı anları kamerada

İstanbul'da öğretmene silahlı saldırı anları kamerada Bir şüphelinin öğretmenin aracına kurşun yağdırarak ölümüne neden olduğu silahlı saldırı anları çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.