Öğretmene yönelik saldırının adresi bu defa İstanbul oldu.
Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmiş, taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etmişti.
Öğretmen hayatını kaybetti
Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
O anlar kamerada
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.
Aracı delik deşik ettiler
Silahlı saldırganın defalarca kez ateş açtığı aracın camları tuzla buz oldu.
Hasar gören aracın içi kameraya yansıdı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından delik deşik olan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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