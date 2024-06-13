İstanbul'da öğretmene yumruk atan şahıs tutuklandı Öğretmenler odasındaki öğretmene yumrukla saldıran ve gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

İstanbul Ümraniye'de bulunan 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kız kardeşinin sınıfta kaldığını öğrenen ağabey İbrahim Durmaz, okula giderek öğretmenler odasına girdi.

Öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başlayan Durmaz, bir öğretmene yumrukla saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde; İbrahim Durmaz'ın, 'Sen benim babamın arkasından konuşamazsın' dedikten sonra öğretmene yumruk attığı görülüyor.

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Durmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Şüphelinin adliyede verdiği ifadede, "Ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim.

Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin, nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat Hoca'nın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde, Vedat Hoca'ya 'Kızımın geleceği ile oynuyorsunuz' dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca, babamın üzerine yürümüş.

"Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi"

Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat Hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine 'Sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım' dedim. Hoca elini göğsüme koydu 'ulan' dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)