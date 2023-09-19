İstanbul'da okul çevresinde denetim! Taksideki yolcu uyuşturucuyla yakalandı Polis ekiplerinin okulların önünde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalarda, şüpheli olarak durdurulan taksi içerisindeki yolcunun üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde olan esrar çıktı.

İHA

Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda ekipler, yurt genelindeki okul çevrelerinde kontroller yapmaya başladı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde de harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, okul çevresinden geçen şüpheli araç ve şahısları durdurdu.

Araçlar didik didik arandı

Şüpheli görülen şahısların genel bilgi taramasının yapılmasının ardından araçları arandı.

Evrak ve belgelerinde eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Asayiş, Önleyici Hizmetler ve Trafik ekipleri katıldı.

Taksideki yolcu uyuşturucuyla yakalandı

Yapılan denetimlerde durdurulan taksi içerisindeki bir şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu ve uyarıcı madde olan esrar bulundu.

Yapılan üst aramasında ayakkabısının içerisine sakladığı uyuşturucu maddeyle birlikte şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

16 bin TL ceza kesildi

Öte yandan okul çevresinde yapılan denetimlerde 2 kişiye, sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı motorlu araç kullanmak ve kask kullanmadığı gerekçesiyle toplam 16 bin 692 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)