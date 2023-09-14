İstanbul'da okul servisleri denetlendi Beyoğlu ve Kadıköy'de okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri, şoför ve hosteslerin evraklarını inceledi, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının dördüncü gününde de okul servislerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Beyoğlu Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde ve Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde yapılan kontrollerde trafik polisleri, okul servislerini durdurarak denetimde bulundu.

Şoför ve hosteslerin evrakları kontrol eden ekipler, öğrencilerin kemerlerinin takılıp takılmadığını da denetledi.

"İlk günler biraz sıkıntılı oluyor tabii"

Kadıköy'deki denetimde bir serviste görevli personele, ikaz yeleğinin olmadığı gerekçesiyle 951 lira ceza yazıldı.

Ceza yazılan servis görevlisi Semra Doğan, “Şirketimiz veriyor bize. Okulun daha ilk günleri, ilk günler biraz sıkıntılı oluyor tabii. Alamadığım için ceza kesildi. Benle alakalı değil, şirketten alıyorum yeleği." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)