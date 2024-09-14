İstanbul'da okul yolundaki kaza kamerada Küçükçekmece'de önünde ilerleyen panelvana çarpan cip sitenin bahçesine girerken, kazada ise 1 kişi yaralandı.

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DHA

Korkunç kaza İstanbul'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

2 çocuğunu Atakent'te bulunan okullarına götürmek isteyen Hatice G. cip ile seyir halindeyken önünde ilerleyen panelvana arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile panelvan araç savrulup sokaktaki aydınlatma direğine vurdu.

Hatice G. ise kullandığı ciple önce bir sitenin demir korkuluklarına ardından da site bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

CİP SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı görenler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada panelvanın sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de kaza ile ilgili çalışma başlatırken cip sürücüsü Hatice G. ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

O ANLAR SİTENİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan cipin cadde üzerinde seyrederken panelvana çarpması ve sitenin bahçesine girmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)