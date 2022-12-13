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    İstanbul'da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı

    Esenyurt'ta 2 şüpheli girdikleri okuldan 2 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 13.12.2022 - 21:15
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    İstanbul'da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki şüpheli hırsızlık için bir okula girdi.

    DHA'nın haberine göre hırsızlar toplamda 20 bin lira değerinde 2 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalarak kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

    Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    1 kişi tutuklandı

    Polis, şüphelilerden birinin H.B. olduğunu tespit etti. Esenkent Mahallesi'nde yakalanan H.B. gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    İstanbul da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı #1

    İstanbul da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı #2


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