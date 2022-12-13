İstanbul'da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı

İstanbul'da okula giren hırsızlar bilgisayar ve televizyon çaldı

Esenyurt'ta 2 şüpheli girdikleri okuldan 2 dizüstü bilgisayar ve 2 televizyonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki şüpheli hırsızlık için bir okula girdi.

DHA'nın haberine göre hırsızlar toplamda 20 bin lira değerinde 2 televizyon ve 2 dizüstü bilgisayar çalarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

1 kişi tutuklandı

Polis, şüphelilerden birinin H.B. olduğunu tespit etti. Esenkent Mahallesi'nde yakalanan H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.





