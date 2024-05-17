İstanbul'da öldürülen Bahar, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi

Dün saat 08.30 sıralarında, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde caddede yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti.
Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı.
Sokak ortasındaki tartışma sırasında Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a 2 el ateş etti.
Eski nişanlısı hayattan kopardı
Yaralanan Kaban, yere düştü.
Saldırgan kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü.
Kaban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözyaşları ve ağıtlarla uğurlandı
Iğdırlı Tevrat-Kemal Kaban çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Bahar Kaban'ın cenazesi, dün Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınıp, baba ocağı Iğdır'a getirildi.
Pir Sultan Abdal Mahallesi'ndeki Hazreti Hüseyin Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bahar Kaban, aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.
Kaban'ın tabutuna sarılan yakınları, gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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