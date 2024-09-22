İstanbul'da ölüm ile burun buruna anlar Sultangazi'de bir kadın, elindeki bavulla çevredeki sürücülere aldırış etmeden uzun süre yolun ortasından yürüdü.

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DHA

Dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşanan olayda elinde bavul olan bir kadının uyarılara aldırış etmeden otoyolun ortasından yürüdüğü anlar telefon kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yol ayrımına kadar otoyolun ortasından yürüyen kadın, ardından gözden kayboldu.

KORNALARA ALDIRIŞ ETMEDİ

Hem kendisinin hem de çevredekilerin canını hiçe sayan kadın, çevredeki sürücülerin kornalı uyarısını da önemsemedi.

Trafiğin işlek olduğu yolda bavulu ile ilerleyen kadın adeta ölüm ile burun buruna geldi.

"AZ KALSIN ÇARPIYORDUK"

O anlar çevredeki bir sürücün telefonu ile anbean kayıt altına alındı.

Söz konusu görüntülerde sürücünün, "Otobanda yolun ortasında yürüyor. Az kalsın çarpıyorduk. Abla kenara çekil" ifadeleri duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)