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    İstanbul'da online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıl hapis istemi

    Yıllardır psikolojik destek alan genç kadın, psikoloğunun terapi sırasında cinsel içerikli mesajlarına maruz kaldığını iddia etti. Psikoloğa 3 yıl hapis istemi ile dava açıldı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 18:11
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    İstanbul'da online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıl hapis istemi

    İstanbul'da anestezi asistanı H.B., 2017 yılında Mustafa Ö.'den psikolojik destek almaya başladı.

    Koronavirüs nedeniyle yıllar süren tedaviler, internet üzerinden görüşmelere dönüştü.

    CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ GÖNDERDİ

    İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Mustafa Ö., terapi sırasında genç kadına cinsel içerikli mesajlar göndermeye ve konuşmalar yapmaya başladı.

    İstanbul da online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıl hapis istemi #1

    PSİKOLOGDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Mesajlardan rahatsız olan H.B., tepki gösterdiğinde ise iddiaya göre psikolog, genç kadına on seans ücretsiz tedavi uygulamayı teklif etti. Bunun üzerine H.B. savcılığa Mustafa Ö. hakkında şikayetçi oldu.

    'İLİŞKİMİZ CİNSEL BOYUT KAZANDI' İDDİASI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan psikolog Mustafa Ö., bir arkadaşı aracılığıyla H.B. ile tanıştığını, sosyal medyadan devam eden doktor hasta ilişkisinin bir süre sonra cinsel bir boyut kazandığını söyleyerek, kimseyi taciz etmediğini iddia etti.

    3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Ancak savcılık, psikoloğun hastası olan kadına cinsel içerikli mesaj attığı gerekçesiyle 'cinsel taciz' suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.


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