Yasa dışı organ ticareti yaparak hastalardan 45 bin dolar alan Filistin ve Ürdün uyruklu 4 kişi, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı organ nakli ticaretine yönelik olarak çalışma başlatarak İstanbul'daki hastanelerin kayıtlarını inceledi.

Beylikdüzü'ndeki hastanenin kayıtlarında, çok fazla yabancı uyruklu kişinin sahte belge ile organ nakli yaptı ortaya çıktı.

SAHTE AKRABALIK VE DOĞUM BELGELERİYLE ORGAN NAKLİ

Detaylı araştırmada, hastanede Filistin ve Ürdün uyruklu kişilere, kendi konsolosluklarından alınmış gibi gösterilen sahte akrabalık ve doğum belgeleriyle organ nakli yapıldığı tespit edildi.

4 KİŞİLİK ŞEBEKE

Sürdürülen teknik ve fiziki takipte, Filistin ve Ürdün'den organ nakli yapılacak ve organını satacak olan kişileri getirerek, Beylikdüzü'ndeki hastanede ameliyatları yaptıran 4 kişilik şebeke belirlendi.

İstanbul'da organ nakli şebekesine operasyon VİDEO



HASTALARDAN 45 BİN DOLAR ALDILAR

Filistin ve Ürdün uyruklu olan 4 şebeke üyesinin, organ nakli yapılacak olan kişiden 45 bin dolar aldığı, bu paranın 15 bin dolarını organını satan kişiye, 16 bini hastaneye ve 19 binini kendilerine aldıkları ortaya çıkarıldı.

Şebeke üyelerinin, gerekli tetkiklerini yaptırdıkları, birbirleriyle uyumlu olan organ nakli yapılacak kişi ve organını satacak kişiyi; ülkelerinden İstanbul'a getirdikleri, bir katını kapattıkları bir otelde konaklamalarını sağladıkları, ameliyat sonuna kadar tüm işlemlerini takip ettikleri anlaşıldı.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Organ nakli yapılacak olan kişi ve organını satacak kişiyi sosyal medyadan bulan ve aynı zamanda şebekenin lideri olan Hasan B., organ nakli ile ilgili gönderilen kişileri Türkiye'de karşılayan sorumlu kişi olan Hasan Abu Z., doktor Ali Y.M S. ve aracı Ahmad M. oldukları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen ekipler, 3 Kasım Cuma günü, Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M.'yi kaldıkları otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şebeke üyesi 4 kişinin sorgulamaları sonrası organ ameliyatları yapılmış olan Filistin uyruklu Hala Q.A. ile Ürdün uyruklu Abdel H., Nihad S., Mohammad S.V., Naem S.S., de gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebeke üyesi 4 kişi Hasan B., Hasan Abu Z., Ali Y.M S. ve Ahmad M. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 21 bin 600 doları ile 10 bin lira paraya el konuldu.

Operasyondaki aramalarda çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

































