İstanbul'da organ ticareti yapan yabancı uyruklu şahıslara operasyon Özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve kendilerini karı koca olarak tanıtan 2 kişinin evraklarının sahte olduğu ortaya çıktı. Araştırmayı derinleştiren ekipler yabancı uyruklu organ ticareti yapan şahısları yakaladı.

DHA

İstanbul'da özel bir hastaneye başvurarak böbrek nakli için randevu talep eden Filistin uyruklu Samı Taha M.S. ve yine kendisi gibi Filistin uyruklu donör Ebteehal Abdalaq S.S., kendilerini karı koca olarak tanıttı.

Ameliyatın gerçekleşebilmesi için hastaneye verilen evrakları inceleyen heyet üyeleri, raporların sahte olduğundan şüphelenince polise bilgi verdi.

İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Organ ticareti yapan yabancı uyruklular 50 bin dolar istedi

Yapılan çalışmalarda kendilerini karı koca olarak gösteren Ebteehal Abdalag ile Samı Taha'nın eş olmadıkları, Ebteehal Abdalag'ın gerçek isminin Saadı Sıdı olduğu, 2 kişiyi Suriye uyruklu Mustafa Y., Şerif D. ve Suriye uyruklu Türk vatandaşı Mustafa D.'nin tanıştırdığı, 3 şüphelinin Taha'yla tüm nakil işlemleri için 50 bin dolara anlaştıkları belirlendi.

Böbreğini verecek olan Saadı Sıdı'ya ise ameliyattan sonra 12 bin dolar verecekleri öğrenildi. Ekipler çalışmalarının devamında Mustafa D. isimli şüphelinin, nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığını saptadı.

Böbreği alan kişi de yabancı uyruklu çıktı

Düzenlenen operasyonla, sahte belgelerle nakli organize eden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D., böbrek alıcısı Samı Taha, donör Cezayir uyruklu Saadi Sıdı A., böbrek alıcısının gerçek eşi Filistin uyruklu Ebteehal Abdalaq ve böbrek alıcısının arkadaşı Filistin uyruklu Muhammad Omar A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D. tutuklandı.

Böbrek alıcısı Samı Taha M.S, donör Saadi Sıdı A. ve böbrek alıcısının arkadaşı Muhammad Omar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.