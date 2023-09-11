İstanbul'da ormana hafriyat döken sürücüye ceza kesildi Arnavutköy'de ormanlık araziye kapalı kasa kamyonet ile moloz döken kişi ekiplerin çalışmasıyla bulunarak toplamda 41 bin TL para cezası uygulandı.

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi domuz deresi mevkiinde kapalı kasa kamyonet ile bir şahıs kaçak moloz dökümü yaptı.

Polis ihbarı değerlendirip çalışma başlattı

Kaçak molozun döküldüğünü gören bir vatandaş polise ihbar da bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri çalışma başlattı.

41 bin TL para cezası

Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıs tespit edilerek işlem yapıldı.

Araç sürücüsü olduğu tespit edilen G.Ç.'ye toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)