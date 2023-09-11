İstanbul'da ormana hafriyat döken sürücüye ceza kesildi

İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi domuz deresi mevkiinde kapalı kasa kamyonet ile bir şahıs kaçak moloz dökümü yaptı.
Polis ihbarı değerlendirip çalışma başlattı
Kaçak molozun döküldüğünü gören bir vatandaş polise ihbar da bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Ekipleri çalışma başlattı.
41 bin TL para cezası
Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen şahıs tespit edilerek işlem yapıldı.
Araç sürücüsü olduğu tespit edilen G.Ç.'ye toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)