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    İstanbul'da ortadan kaybolan Dilay bulundu

    Kurs ve cenaze bahanesiyle evinden ayrılan ve iki gündür haber alınamayan 14 yaşındaki Dilay Meşe, Beylikdüzü’nde ortaya çıktı. Dilay'ın sevgilisi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 17:52
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    İstanbul'da ortadan kaybolan Dilay bulundu

    İstanbul Maltepe'de ailesiyle beraber yaşayan ve 17 Şubat günü 'kursa gidiyorum' diyerek evden çıkan 14 yaşındaki Dilay Meşe, bir süre sonra annesi Dürdane Meşe’yi arayarak cenaze nedeniyle arkadaşında kalacağını söylemişti.

    Telefon konuşmasının ardından ortadan kaybolan Dilay, polis ekiplerini harekete geçirmişti.

    Çaresiz aile kızlarını bulmak için sosyal medya üzerinden de kampanya başlatmıştı.

    ERKEK ARKADAŞI KAÇIRIP GERİ BIRAKTI

    İddiaya göre Dilay, 18 yaşında olan erkek arkadaşı tarafından "Çay içelim, 1 saat sonra geliriz." diyerek alıkoyularak Beylikdüzü’ne kaçırıldı. Sosyal medyada bulunması için çağrı yapılması üzerine korkan erkek arkadaşı, Dilay'ı Beylikdüzü’ne bırakarak ailesine haber verdi.

    "OFİSE KİLİTLEMİŞLER"

    Kızına kavuşan anne Dürdane Meşe, şunları söyledi:

    "Kızım okuldan eve geldi. Çantayı bıraktı, tekrar 'anne sınava gidiyorum' dedi. Ve gitti, sınava gidince orada da arkadaşı olan bir çocuk, 'haydi seni çaya götüreyim, 1 saatliğine gezelim, dolaşalım, geri gelelim' demiş. Oradan almış götürmüş. Orada Beylikdüzü’ne Mücahit diye çocuk almış ofisine kilitlemiş bunu. Biz de aradık mesaj attık. Giderken, 'Anne Sıla diye bir arkadaşım var. Onun yanına gideceğim' dedi. Akşam olunca aradım, yok. O çocuğun ağzından bize mesaj atıyor. 'Ben daha gelmeyeceğim. Ben arkadaşımdayım. Sabah okul çıkışı gelirim' diye.

    "ŞİKAYETÇİ OLDUK"

    Herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde çocuğum bulundu. Çok şükür çocuğum sağ salim evimize geldi. Şikayetçi olduk, inşallah cezasını çekecek. Ben yandım, kimsenin canı yanmasın. Kimsenin çocuğuna zarar gelmesin. Adalet yerini bulsun."

    İstanbul da ortadan kaybolan Dilay bulundu #1

    İstanbul da ortadan kaybolan Dilay bulundu #2


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