İstanbul'da ortak ATM'den para yatırdı... Başına gelmeyen kalmadı! Arnavutköy’de bir vatandaş, ortak ATM’den hesabına yatırdığını söylediği paranın gözükmediğini iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Arnavutköy'de ilginç bir olay meydana geldi.

Arnavutköy’de yaşayan Süleyman Ceyran isimli vatandaş, 12 Kasım tarihinde hesabına para yatırmak için her zaman işlem yaptığı bankanın ATM'sine gitti.

ATM’nin bozuk olduğunu gören Ceyran, PTT’ye ait başka ortak bir ATM’ye giderek cebinde bulunan 17 bin 400 TL’yi iki aşamalı olacak şekilde hesabına yatırdı.

Ancak Ceyran parayı yatırdığı hesabında parayı göremedi.

"50 gündür bir çözüme kavuşamadım"

Yaşadıklarını anlatan Süleyman Ceyran, “Ben 12 Kasım tarihinde kendi bankamın ATM’si bozuk olunca ortak ATM olan PTT’ye giderek oradan yatırdım. O ATM arızalıymış, para yattı ama makbuz vermedi. Müşteri hizmetlerini aradım, 'hafta içi hallolur' dediler ama olmadı.

Bir daha aradım, 'bir hafta sonra hallolur' dediler ama hallolmadı. PTT, 'muhatabınız biz değiliz, kendi bankanız' dedi. Onlar da kendileri üstlenmediler, ben de savcılığa gittim. Yaklaşık 50 gündür bir çözüme kavuşamadım" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)