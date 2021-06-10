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    İstanbul'da otelde yangın çıktı

    Siyah dumanla kaplanan otelde kalanlar, büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri, kurtarma operasyonu için harekete geçti.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 15:29
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    İstanbul'da otelde yangın çıktı

    İstanbul Fatih'te 5 katlı bir otelin saunası alevlere teslim oldu.

    Laleli'de bulunan otel kısa sürede dumanka kaplanırken, otelde bulunanlar büyük panik yaşadı.

    Oteldeki bir kadın cama çıkarak yardım istedi. Yan binada bulunan bir vatandaş, tabelayı kırarak yardım isteyen kadını kurtarmaya çalıştı.

    OTELDE CAN PAZARI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Üst katlarda mahsur kalanlar da itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

    Fatih’te otelde çıkan yangında can pazarı yaşandı ViDEO




    İstanbul da otelde yangın çıktı #1

    İstanbul da otelde yangın çıktı #2

    İstanbul da otelde yangın çıktı #3

    İstanbul da otelde yangın çıktı #4

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