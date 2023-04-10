İstanbul'da oto hırsızlığı çetesi çökertildi İstanbul'da çaldıkları araçları change yapıp piyasaya satan, sattıkları araçlara ise GPS yerleştirerek bulup tekrar çalan 22 çete üyesi yakalandı.

İHA

İstanbul'da oto hırsızları çeşitli zamanlarda ve farklı yerlerde organize olmuş bir şekilde çaldıkları araçları change yaparak piyasaya sattı.

Daha sonrasında sattıkları araçlara GPS takarak yerlerini belirleyip tekrar tekrar çaldılar.

22 kişi yakalandı

Bu şekilde çalınan 25 araç tespit edilerek bulunurken 22 şahıs ise ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ekipler tarafından tespit edilerek bulunan araçlar, Ataşehir’de sahiplerine tek tek geri verildi.

2015 yılında çalınan araç bulundu

Aracının bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Hakan Aygün, şunları söyledi:

Olay 2015 yılının Mart ayında olmuştu. Sabah kalktığımda aracım yoktu. Polise haber verdik süreç işledi. Aradan 7 buçuk sene geçti aracımız bulundu. Biz ümidimizi kesmiştik. Aracım Sakarya’da bulundu. Aracı change yapmışlar. İlk çalındığında çocuğum yoktu doğmasına 1 ay vardı. Şu an 8 yaşına girdi, dün doğum günüydü.

"Anahtarı kopyalanmış"

Aracının kapının önünden çalındığını belirten Ali Yıldıran ise şu ifadeleri kullandı: