İstanbul'da oto tamircisine silahlı saldırı

İHA

İstanbul Fatih'te Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak'ta oto tamirciliği yapan Volkan Salcıoğlu, dükkana gelen maskeli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırgan 3 el ateş ederken, kurşunlar Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

Ağır yaralanan Salcıoğlu yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Volkan Salcıoğlu'nu ambulansla hastaneye götürdü.

Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, Salcıoğlu'nun cenazenin bugün kaldırılacağı öğrenildi.

"ESNAF ÇOCUKTU"

Metin Özdem, "Yukarıya camiye gidiyordum, cenaze namazına katılacaktım. 5,6 el silah sesi geldi, sesi yukarıdan duydum. Yoluma devam ettim, camiye taziyeye gittim. Taziyemi yaptıktan sonra rahmetlinin babası da camideydi.

Ona haber gelince koştum, ne oldu dedim; komşumuz Volkan'ın vurulduğunu söylediler. Bende apar topar geldim. Hastaneye kaldırdılar, çocuk kurtarılamadı. Esnaf çocuktu, namazında, niyazındaydı" şeklinde konuştu.