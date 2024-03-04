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Ulaşımın adeta çileye dönüştüğü İstanbul'da yolcularla sürücüler arasında zaman zaman gerilimli anlar da yaşanıyor.

Bir de eğitimi eksik şoförler, yolculara ayrı bir sıkıntı yaşatıyor.

İstanbul'da bir otobüs hattında kadın bir yolcu ile şoför arasında durk kaçırma nedeniyle tartışma yaşandı. Ancak şoförün aşırı tepkisi dikkat çekti.

"Düğme yanıyor olmasına rağmen durağı geçti"

Mağdur yolcu, o anları şöyle anlattı:

Durağı kaçırdın, Bağırma, beni mi döveceksin? Bu işi istemiyorsan yapmaycaksın, bu güzergaha girmek zorundasın. deyince üzerime doğru yürüyüp elime vurdu.



Otobüse bindiğimde otobüs şoförü bir hanımefendi ve bir beyefendi ile tartışma içerisindeydi. Düğme yanıyor olmasına rağmen, otobüs şoförü benim ineceğim durak haricinde başka bir yan yola saptı ve yolu değiştirdi. Hem otobüsü kullanıyor hem de ayağa kalkmaya çalışıyor. Telefonumu çıkarıp bana bu şekilde bağıramazsınız dedim. Üzerime doğru yürüyüp elime doğru vurdu. Korkudan telefonumu bile eğilip alamadım. Arabayı kullanmayı bırakıp üstüme gelmesini gerektirecek hiçbir durum yoktu. Bunun takipçisi olacağım.