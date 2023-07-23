DHA
İstanbul'da, D-100 Karayolu Kadıköy Acıbadem mevkiinde Üsküdar istikametinde ilerleyen şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü ile otomobil sürücüsü arasında şerit değiştirme nedeniyle gerginlik yaşandı.
Otobüs şoförü, şerit değiştirmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü ile anlaşmazlık yaşadı.
Su şişesi fırlattı
Bunun üzerine otobüs şoförü, elindeki su şişesini sol şeritte ilerleyen otomobile fırlattı.
Bür süre sonra, şoförün yanında bulunan muavin de önünde bulunan su şişesini otomobile attı.
O anlar kamerada
Otomobildeki aile şaşkınlık yaşarken, ailenin çocukları korkarak ağlamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.