142B hatlı belediye otobüsünde, bir sokak köpeğinin yerde yattığı görüldü. Yolcuların köpeğin etrafından dolandığı anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’da, sahipsiz köpeklerin oluşturduğu tehlike günden güne artıyor.

Sürü halinde gezen başıboş köpekler nedeniyle birçok vatandaş sokaklarda rahat dolaşamadığını ve güvenlik problemlerinin yaşandığını belirtirken, saldırı ve yaralanma olayları da sıklıkla yaşanıyor.

Yalnızca sokaklarda değil otobüs duraklarında ve metro istasyonları gibi kalabalığın olduğu bölgelerde rahat hareket eden köpeklere yönelik önlem alınması beklenirken, bir belediye otobüsünde çekilen görüntüler pes dedirtti.

Engelli yolcu, köpeğin etrafından dolaştı

142B hatlı bir İETT otobüsünün şoförünün, araca sokak köpeği aldığı görüldü. Yolcular orta kapıya ilerledikçe karşılaştıkları manzara karşısında şaşakaldı.

Engelli bir yolcu, korkarak köpeğin etrafından dolaşırken, başka bir yolcunun “Bir şey yapmaz.” dediği duyuldu.

Otobüste çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul’da otobüse binen yolcular, sokak köpeği ile karşılaştı VİDEO