İstanbul'da otobüste kadınlar birbirine girdi Kartal'da sabah saatlerinde iddiaya göre İETT otobüsündeki 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı. Bir kadının diğerinin saçını çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'da saat 08.00 sıralarında Kartal Köprüsü'nde, İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından otobüs durağa yanaştı.

Yolcuların bir kısmı otobüsten indi. Otobüs kapısının girişinde taraflardan biri, diğerinin saçını çekti.

Kadınlardan biri diğerinin saçını çekti

Saçı çekilen kadın bir süre bağırdı.

İkili arasındaki arbede, saçı çekilen kadının otobüsten inmesiyle son buldu.

O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)