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- İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şahsın cezası belli oldu
İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şahsın cezası belli oldu
- 12.12.2022 - 16:10
- Güncelleme : 12.12.2022 - 17:02
İstanbul’da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 2020 yılında kayda alınan iğrenç görüntü, uzun süre konuşuldu.
İsminin Mehmet Rahmi Ö. olduğu öğrenilen şahıs, otobüste mastürbasyon yaptı.
Kadın yolcu kayda aldı
Bu anlar, bir kadın yolcu tarafından kayda alındı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ve şahısla ilgili karar çıktı.
İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık VİDEO
Duruşmasına katılmadı
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı.
Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.
‘Kaşıdım’ savunması
Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı.
Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi.
Savcı, 2 yıl istedi
Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.
Mütalaada, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme 1 yıla hükmetti
Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti.
DHA’nın haberine göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'cinsel taciz', biri 'hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.