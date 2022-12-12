İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şahsın cezası belli oldu

Bindiği otobüste bir kadına bakarak mastürbasyon yapan ve bu anları kayıt altına alınan şahıs, katılmadığı duruşmada 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’da İstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde 2020 yılında kayda alınan iğrenç görüntü, uzun süre konuşuldu.

İsminin Mehmet Rahmi Ö. olduğu öğrenilen şahıs, otobüste mastürbasyon yaptı.

Kadın yolcu kayda aldı

Bu anlar, bir kadın yolcu tarafından kayda alındı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ve şahısla ilgili karar çıktı.

İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık VİDEO

Duruşmasına katılmadı

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Rahmi Ö. katılmadı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

‘Kaşıdım’ savunması

Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı.

Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi.

Savcı, 2 yıl istedi

Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

Mütalaada, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme 1 yıla hükmetti

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti.

DHA’nın haberine göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'cinsel taciz', biri 'hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.