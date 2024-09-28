Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde, Kadıköy- Esatpaşa seferini yapmak üzere duraktan kalkan İETT otobüsünün şoförü ile bir panelvan sürücüsü arasında tartışma çıktı.
Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada kendisine küfrettiğini söyleyen otobüs şoförü, aracı yol kenarına çekerek emniyeti aradı.
Polise şikayette bulunan şoför, ekipler gelene kadar hareket etmeyeceğini söyledi ve sürücünün de gitmesini engelledi.
KAVGA ŞİDDETLENDİ
Sürücü, otobüsün kapısına dayanarak şoförün inmesini istedi, ardından da kavganın şiddetlenmesiyle otobüsün camına vurdu. Şoför kapılarını açmadı. Kısa süre sonra polis ekipleri geldi.
POLİS GELDİ
Bir polis memuru, otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. Bazı yolcular kısa süreli panik yaşarken bazı yolcular da sürücüye tepki gösterdi.
Yaşananlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış