İstanbul’da otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan adamın o anları Kağıthane’de park halindeki kamyonet nedeniyle yolu göremeyen bir kişi, karşıya geçmek isterken seyir halindeki otobüsün altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, sosyal medyada gündem oldu.

Bir vatandaş, caddenin karşısına geçmek için hızlı adımlarla yol kenarına geldi.

Yanına park halinde bulunan kamyonetten yolu göremeyen vatandaş, buna rağmen aniden yola çıkmak istedi.

Kıl payı kurtuldu şoka girdi

O esnada süratle gelen otobüs ile çarpışmaktan son anda gösterdiği refleksle kıl payı kurtulan kişi, olayın şokuyla birkaç saniye hareket edemedi.

Derin bir nefes çekerek olayın şokunu atlatan vatandaş, olaya tanık olan motosiklet sürücüsüne, “Az daha gidiyorduk.” dedi.

Önce uyardı sonra ters şeritte ilerledi

Motosikletli bir sürücü, ölümden dönen kişiye dikkatli olmasını söylemesinin ardından motosikletiyle ters şeride girerek ilerlemeye devam etti.

O anlar sosyal medyada, 'Ölüm teğet geçti' ifadeleriyle paylaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)