İstanbul'da otogarda bomba ile yakalanan 3 sanık hakkında karar

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki çantada 5 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirilmesine ilişkin haklarında 39,5 yıla kadar hapis cezası istenen 3 sanıktan 2'si tahliye oldu.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 28 Nisan'da, 5 kilogramlık patlatıcı yakalanmasına ilişkin 39 yıla kadar hapisleri istenen 3 tutuklu sanık bugün hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Zal, Ramazan Arslan ve Yaşar Samur ile avukatları katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitlerinin ardından sanık savunmalarına geçildi.

"ÇANTADA BOMBA OLDUĞUNU BİLSEM ALMAZDIM"

Sanıklardan Ramazan Arslan, çocukluk arkadaşı İbrahim Zal'ın bir emanet alacağını söylemesi üzerine olay günü onunla gittiğini, çantada silah olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Çantada bomba olduğunu bilsem elime almazdım. Polis bizi durdurmaya çalıştığında çanta elimdeydi. Polislerden kaçarken çantayı yere bıraktım. Bombayla hiçbir ilgim yoktur." dedi.

'EMANET' DEDİLER, SİLAH SANIP GİTTİK

Sanıklardan İbrahim Zal, olay günü kendisini arayan arkadaşı Yaşar Samur'un koronavirüs olduğu için evden çıkamadığını söylediğini, bir emaneti alması için ricada bulunması üzerine kabul edip diğer arkadaşı Ramazan Arslan ile yola çıktıklarını anlattı.

"TAKSİDE ÇANTANIN AĞIRLIĞINDAN ŞÜPHELENİP İÇİNE BAKTIK"

"Emanet" denen şeyi silah zannettiğini belirten Zal, şöyle devam etti:

"Samur benim hesabıma 875 dolar yatıracağını, onu çekip 100 doları kendime almamı, diğerini de emaneti alacağım adama vermemi istedi. Söylediği yere gittim. Biraz bekledikten sonra bana tarif ettiği adam geldi. Telefonuyla birini aradı ve bilmediğim bir dil konuşmaya başladı. Sonra da parayı alıp gitti, bana bir şey vermedi. Daha sonra Samur'u arayıp durumu anlattım. 'Bekleyin.' dedi. Sonra adam tekrar geldi. Bir ağacın altına koyduğu çantayı gösterdi. Onu alıp bir taksiye bindik. Yaşar Samur'un evine doğru yola çıktık. Taksideyken çantanın ağırlığından şüphelenip içine baktık.





"TAM İNDİK KARŞIMIZDA POLİSLER VARDI"

Silah yoktu. Küçük küçük paketler vardı. Ne olduğunu anlamadım. Evin yakınında taksiden indiğimizde polisler, 'Durun kıpırdamayın.' diye bağırınca paniğe kapılıp kaçmaya başladık. Samur'un evi otogara çok yakın olduğu için otogara kaçtım. Bir yere saklanıp Yaşar Samur'u aradım. 10 dakika sonra yanıma geldi. Sonra ben yakalandım."

"BEN TERÖRÜST DEĞİLİM"

Ağlayarak savunmasına devam eden Zal, "Bombayla bir alakam yok. Ailem sokakta alnı açık gezemiyor. Bizi terörist ilan ettiler. 9 aydır cezaevindeyiz. Ben terörist değilim, hain değilim. Bizi otogarda suçsuz günahsız insanlara zarar vermekle suçluyorlar. Tamam ben çocukken hırsızlık yaptım, uyuşturucu kullandım ama hiçbir zaman terör örgütlerine bulaşmadım." ifadelerini kullandı.

"YAŞAR'IN TUZAĞINA DÜŞTÜK"

Sanık Yaşar Samur ise bir dönem cezaevinde kalırken tanıdığı Esat isimli kişinin kendisinden yardım istediğini, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayınca da İbrahim Zal'a silahı almasını söylediğini belirterek, "Bize hainlerce kurulan sinsi tuzağa bilinçsizce düştük. Daha önce hiç bomba görmedim, adım bombacıya çıktı. Sayın Hakim, filmler haricinde hangimiz gerçek bomba gördük? Televizyonda İbrahim ve Ramazan'ı görünce kendim teslim oldum. İddia edildiği gibi terör örgütü üyesi olsaydım teslim olmazdım. Ben üzerimdeki bu kara leke temizlensin diye teslim oldum. Biz suç işleyen insanlarız evet ama çok şükür hain değiliz." şeklinde konuştu.

İKİ ŞÜPHELİ TAHLİYE OLDU

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İbrahim Zal ve Ramazan Arslan'ın tahliyesine hükmetti. Sanık Yaşar Samur'un tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, olay günü emniyet güçleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ve civarında gerçekleştirilen denetimler sırasında Altıntepsi Mahallesi'nde taksiden inen iki kişinin şüpheli tavırlar sergilediği belirtilerek, Ramazan Arslan olduğu öğrenilen ve elinde siyah renkli spor bir çanta olan kişinin polis ekiplerinin yaklaşması üzerine kaçtığı anlatılıyor. Yapılan takipte Arslan'ın çantayı Yeni Sokak üzerinde attığı aktarılan iddianamede, kovalamacanın ardından yakalanan Ramazan Arslan'ın attığı çantanın içinden sigara kutularının yanı sıra sert bir metal parçaya rastlanıldığı belirtiliyor.

Kovalamaca sırasında kaçan İbrahim Zal'ın otogarda bir otobüsün içinde yakalandığı anlatılan iddianamede, çantayı alacak Yaşar Samur'un da olayın ardından aranması devam ederken teslim olduğu bilgisine yer veriliyor. Çantadaki 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı maddeyi sanık Zal'a teslim eden kişinin kimliğinin tespit edilemediği aktarılan iddianamede, Arslan ile Zal'ın PKK/KCK ya da başkaca bir silahlı terör örgütü ile irtibat ve iltisakının olduğuna ilişkin tespitin bulunmadığı, iki şahsı kurye olarak kullanan sanık Samur'un da herhangi bir örgütle irtibat ve iltisakına rastlanmadığı kaydediliyor.

39 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Sanıklar Ramazan Arslan ve İbrahim Zal'ın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan dörder yıldan sekizer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, sanık Yaşar Samur'un "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından 39 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.