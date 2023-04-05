İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı

DHA
İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka D100 karayolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, havanın yağışlı olmasından dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Savrulan otomobil bariyerlere çarptı.
Bariyer araca saplandı
Sürücünün olduğu bölümden araca saplanan bariyer diğer taraftan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.