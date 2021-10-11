Çaldıkları okul servislerini Bursa'ya götürerek motor ve şase numaralarını değiştiren 7 kişilik çete, polisin operasyonuyla tespit edildi. Yakalanan şahısların, 5 milyonluk vurgun yaptığı belirtildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan servis minibüslerinin motor ve şase numaralarının değiştirilerek "Change" denilen yöntemle satıldığı bilgisine ulaşıldı.

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis, yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

Bu takipler; şüphelilerin, pandemi sırasında işsiz kaldıkları için ara sokaklardaki otoparklara çekilen okul ve personel servislerini, çekiciler yardımıyla çaldıklarını ortaya çıkardı.

MOTOR VE ŞASİ NUMARALARI, AĞIR HASARLI ARAÇLARLA DEĞİŞTİRİLDİ

Çalınan okul servislerinin Bursa'ya götürüldüğü ve burada bulunan atölyelerde motor ve şasi numaralarının ağır hasarlı olan araçlarla değiştirildiği tespit edildi. Bu sayede ağır hasarlı araçları sözde tamir ettirmiş gibi yapan çete elemanlarının, daha sonra internet üzerinden 15-20 bin lira ucuza ilan vererek kolaylıkla elden çıkarttıkları ortaya çıktı.

İstanbul'da otomobil çalıp Bursa'da satan şahıslar yakalandı VİDEO



3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından Van, Bursa ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltı aldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Çetenin liderinin, Van'da yakalanan Şefik B.(37) olduğu öğrenildi.

35 SERVİS MİNİBÜSÜNE POLİS EL KOYDU

Polis ekipleri, çete üyelerinin sorgularının ardından çalındıktan sonra motor ve şaşi numaraları değiştirilerek satılan 35 okul servisine de el koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde incelenen bu araçların motor ve şaşi numaralarının değiştirildiği öğrenildi. Şebekenin, bu yöntemi kullanarak yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Minibüsler yedi emin otoparklarında muhafaza altına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

























