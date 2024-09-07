İstanbul'un Avcılar ileçsinde bulunan bir işletmede motokurye olarak çalışan Muhammet Buğrahan Darıcı, sipariş götürmek üzere yola çıktı.
Merkez Cami Sokak üzerinde ilerleyen Darıcı'ya önüne çıkan bir otomobil hızla çarptı.
YARALI KURYEYE MESLEKTAŞLARI DESTEK OLDU
Çarpmanın etkisi ile savrulan motokurye Darıcı yaralandı.
Yaralı çevredekiler ve diğer motokuryeler tarafından yol kenarına alınırken, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
Arkadaşları ile sürekli konuşarak moralini yüksek tutmaya çalışan motokuryelerin sayısı kısa sürede arttı.
HASTANEYE GİDENE KADAR BAŞINDA BEKLEDİLER
Motokuryeler polis ve sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralı meslektaşlarını bir an olsun yalnız bırakmadı.
Sağlık ekiplerinin gelmesi ile birlikte ilk müdahalesi burada yapılan Muhammet Buğrahan Darıcı hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis, kazaya karışan otomobil sürücüsü hakkında inceleme başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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