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    İstanbul'da otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı

    Başakşehir - Mahmutbey yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
    • DHA
    • 10.04.2021 - 00:19
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    İstanbul'da otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı

    İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Mahmutbey yolunda, Ergin G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

    Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

    SIKIŞTIĞI YERDEN İTFAİYE KURTARDI

    Otomobilde bulunan iki kişi kendi imkanları ile çıkarken, sürücü Ergin G. bulunduğu yerde sıkıştı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtardı.

    Sürücü Ergin G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

    İstanbul da otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı #1

    İstanbul da otomobil elektrik direğine çarptı; sürücü yaralandı #2

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