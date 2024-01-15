İstanbul'da otomobil hırsızlarına yönelik operasyon: 4 günde 4 araç çalan şüpheliler yakalandı Otomobil hırsızlarının 4 günde 4 araç çaldıkları öne sürülen şüpheliler tutuklandı. Hırsılardan birinin daha önce işlediği suçlar nedeniyle hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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DHA

Otomobil hırsızları durmak bilmiyor.

Hırsızlığı adresi bu sefer İstanbul oldu.

4 günde 4 araç çaldılar

İstanbul'un Esenyurt, Başakşehir, Eyüpsultan ve Avcılar ilçelerinde 4 günde 4 araç çalındı.

Polis ekipleri otomobil, minibüs ve plaka hırsızlıkları üzerine harekete geçti.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışmaları sonucunda kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden Muhammed H.G. (27) ile Vedat K. (20)'yı gözaltına aldı.

5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Şüpheli şahıslardan Muhammed H.G.'nin daha önce işlediği suçlardan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkarken 15 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Diğer şüphelinin ise daha önce işlediği 6 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızların minibüs ve otomobil çaldığı anlar çevrediki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)