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İstanbul'da 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

İstanbul'da 6 otomobil çalan hırsız yakalandı

20 gün içinde 6 otomobil ve 2 araç plakası çalan Sezgin O., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.