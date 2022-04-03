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- İstanbul'da 6 otomobil çalan hırsız yakalandı
İstanbul'da 6 otomobil çalan hırsız yakalandı
20 gün içinde 6 otomobil ve 2 araç plakası çalan Sezgin O., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 03.04.2022 - 14:12
- Güncelleme : 03.04.2022 - 14:15
İstanbul Başakşehir ve Avcılar’da yaşanan otomobil hırsızlıkları ihbarı üzerine polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayı gerçekleştiren hırsızın kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheli Sezgin O.’yu gözaltına aldı.
20 GÜN İÇİNDE 6 OTOMOBİL VE 2 PLAKA ÇALDI
Oto hırsızlığı Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 gün içerisinde 6 otomobil hırsızlığı ve iki plaka hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Daha önceden 16 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, ifade işlemlerinin ardından ardından adliyeye sevk edildi.