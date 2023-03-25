İstanbul'da otomobil kaldırımda bulunan 4 kişiye çarptı Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan biri seyyar satıcı 4 kişiye çarptı. Olayda seyyar satıcı ağır yaralandı.

DHA

İstanbul'un Maltepe ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde göre Aytekin Ölmez yönetimindeki otomobil, Martılar Çıkmazı Sokağı'ndan caddeye çıktığı sırada kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer 3 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin çarptığı 4 kişi kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Seyyar satıcı ağır yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan seyyar satıcı Ferman Taşdemir ile diğer yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Otomobilin, sokaktan gelerek kaldırıma çıkması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada hafif yaralanan Arslan Uzun, "Araç karşıdan geldi. Biz görmedik. Seyyar satıcının üzerine çıktı. Bende elimden ve dizimden yaralandım. Seyyar satıcının durumu ağırdı. Çöp bidonu ve direk olmasaydı bizde gitmiştik" dedi.