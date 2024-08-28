İstanbul'da otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kamyonet, kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kamyonet şoförü, karısı ve 2 yaşındaki çocukları yaralandı.

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DHA

İstanbul'da yaşanan trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Bağcılar ilçesinde, Batışehir Caddesi'ne çıkan yan yolda ilerleyen otomobilin sürücüsü Umutcan Çoban, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ

Cadde üzerinde sürüklenen otomobil, Musa Bulut yönetimindeki kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırıma çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 3 YARALI

Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Musa Bulut, eşi Gülşah Bulut ve 2 yaşındaki çocukları Çınar Bulut kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ilk müdahalelerini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)